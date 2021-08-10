Sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı, şikayetçi olmadı

İstanbul Kağıthane’de bir erkek 26 yaşındaki sevgilisini aralarında çıkan tartışma sırasında sokak ortasında bıçakladı. Kadının çığlık atması üzerine bıçağı bırakıp kaçan kişi, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, serbest bırakıldı. Yaralı kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadın ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bıçağa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan Soner B. suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Yaralı kadın Kübra S.'nin ise kendisini yaraladığını belirttiği Soner B.’den şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Soner B. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Soner B. hakkında 60 gün uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.