Sevgilisi tarafından kaçırıldığını söyleyen kadın o anları anlattı

İzmir'de modellik ile DJ'lik yapan Betül Gündoğar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek polise gidip sevgilisinden şikayetçi oldu.

Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ve DJ'lik yapan Betül Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.'den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi.

İddiaya göre, Gündoğar'ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar'ı Manisa'da oturan ailesinin evine bırakacağını belirterek otomobiline bindirdi, gün boyunca da inmesine izin vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü. M.D., burada önce Gündoğar'ı ölümle tehdit etti ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inmeyip M.D.'ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D. Gündoğar'ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar'ın telefonunu aldı. M.D.'nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi.

M.D., Gündoğar'ı yeniden otomobile bindirmeye çalışırken, durumu fark eden başka araçtaki 3 kişi müdahale etti. M.D., bu kişilerin tepkisi üzerine geri dönüp otomobile binerek uzaklaştı. Gündoğar'a yardımcı olan bu kişiler, telefonla polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Betül Gündoğar'ı karakola götürdü. Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.