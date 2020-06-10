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Sese duyarlı LED ışıklı maske tasarladı; konuşmayla aktifleşiyor

10 Haziran 2020 18:21

Tyler Glaiel'in tasarladığı bez yüz maskesinde bulunan LED ışıklar sesle aktif hale gelerek, maskeyi takan kişinin konuşma esnasında ağzını oynatmasıyla aktifleşiyor.

Ayrıca, maskede bulunan 16 LED ışık dizisi, maskeyi giyen kişinin diliyle "tıkırtı" sesi çıkarması durumunda "gülümseme" halini alıyor.

Tasarladığı sesle aktif olan LED ışıklı maskeyle ilgi olarak yerel medyaya konuşan Glaiel, "Birden aklıma böyle bir fikir geldi. Online olarak böyle bir maske olup olmadığına baktım, ancak olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Glaiel, maskeyi satmayı planlamadığını ifade ederek, maskeye sahip olmak isteyen kişilerin bunu kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

Glaiel son tasarımı üzerinde karar vermeden önce neredeyse bir ay civarı farklı şekilde maskeyi tasarlamaya çalıştı.

Glaiel, çoğu donanım ve elektronik mağazasında bulunabilecek parçalarla tasarlanan maskenin yapılma sürecini bloğunda paylaştı.

Ayrıca, LED ışıkların sesle aktif olabilmesi için gereken bilgisayar programını da paylaştı. Glaiel son olarak "Bu maskenin virüslere karşı etkili olduğu konusunda bir garanti vermiyorum. Daha fazla bilgi için lütfen bez maskesi kullanımı ile ilgili olarak Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine bakın" ifadelerine yer verdi.

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