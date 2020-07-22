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SES'ten Kadının SES’i Projesi: "Kadının sesi yükselirse dünya değişir"

22 Temmuz 2020 12:52

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı konularına dikkat çekmek amacıyla Kadının SES’i isimli bir proje başlattı. Kadınların sosyal medya platformlarında seslerini daha çok duyurabilmeleri ve haklarını savunmaları için başlatılan projenin amacı "eşitlik ve özgürlüğe dair tüm konuları yüksek bir sesle konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz ve ortak kararlar alabildiğimiz bir platform yaratmak" olarak duyuruldu. 

Projenin tanıtımı için hazırlanan videoda çalışmalarını anlatan  SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, "İstanbul Sözleşmesi'nden imzamızı çekeriz" denilen günlerde proje için 20 kadın elçi seçtiklerini belirterek "Bu 20 kadın bizimle birlkte yol yürüyecek ve projemizin sesi olacaklar. İnanıyoruz ki kadının sesi yükselirse dünya değişir"

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Gülseren OnançSES Eşitlik ve Dayanışma DerneğiKadının SES’iprojekadınların sosyal medya kullanım oranı

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