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Ses Kocaeli gazetesi kurşunlandı!

20 Nisan 2020 10:49

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yerel yayın yapan Ses Kocaeli Gazetesi, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. 

Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan gazete binası gazeteyi kurşunlarken, gazetenin sitesinden yapılan açıklamada, gazete binasının ön giriş kapısındaki camlar kurşunlarla param parça edildiği söylendi. 

Açıklamada, "Olayı sabah erken saatlerde iş başı yapan sekreter arkadaşımız fark edince Güngör Arslan'a bilgi verildi. Durumu polise bildirildi Asayiş Şube ve olay yeri inceleme ekipleri halen incelemelerini sürdürüyorlar. Bu çirkin ve küstah saldırının faillerinin biran önce ortaya çıkmasını ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılmasını Kocaeli polisinden bekliyoruz. Olayda yaralama olmazken, maddi hasar var." denildi. 

Polis ekipleri, kurşunlama sonrasında camlarında hasar oluşan iş yerinde inceleme yaparak olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: İHA

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