SES Ankara: Sağlık çalışanlarına ekmek arası kaşar, köfte veriliyor; bize 'fedakârlık' yapın diyorlar

Ankara’daki hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığını söyleyen SES Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, sağlıkçıların beslenme sorunlarına ilişkin görüştükleri hastane yetkililerinin kendilerine, “Seferberlik hali var, fedakârlık yapın” cevabı verildiğini aktardı.

Hacettepe Üniversitesi’nde etsiz menü, üniversite hastanelerinde ise “ekmek arası kaşar, ekmek arası iki köfte” gibi menülerle karşılaştıklarını dile getiren Yalçınkaya, “Bir ay önce Ankara Üniversitesi Koordinatör Başhekimliği ile görüştük. Bize, ‘ekonomik sıkıntı var, tasarruf tedbirleri var, fedakârlık veriyoruz. Bir seferberlik hali var, sağlık çalışanlarının da burada fedakârlık yapması gerekiyor’ cevabı verildi” diye konuştu.

MA'dan Zemo Ağgöz'ün haberine göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarının yaşadığı beslenme, fazla mesai, hastalık riski ve yetersiz koruyucu ekipman gibi sorunlar halen devam ediyor. 9 aylık salgın sürecinde düzenli olarak hastaneleri ziyaret eden ve yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, kentteki hastanelerde yaşanan sorunlar ve buna dair yaptıkları görüşmelerin detaylarını anlattı.

Hastanelerin durumu

Salgının kentte pik yaptığı Ekim ayında hastanelerdeki doluluk oranının yüzde yüze yaklaştığını anımsatan Yalçınkaya, kasım ayında da kentteki hastanelerde boş yatak olmadığı günlerin yaşandığını aktardı. Yalçınkaya, özellikle son iki haftada Sanatoryum, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi ve Ankara Üniversite Hastanesi’nde salgına yakalanan hastalar için yer bulmanın imkânsız hale geldiğini dile getirdi. Kapanan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden yoğun bakım ünitesi açıldığını söyleyen Yalçınkaya, “Şehir Hastanesi’nin uygun olan alanlarına da yatak konularak Kovid-19 hastalarına hizmet veriliyor. Hastanelerdeki yatak doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde” bilgilerini paylaştı.

Artan mesai saatleri

Hükümetin “dönüşümlü çalışma, daraltılmış mesai” gibi düzenlemelerinden sağlık çalışanlarının yararlanamadığını söyleyen Yalçınkaya, sağlık çalışanlarının azalması ve salgına yakalanmalarının mesai saatlerinin daha da artmasına neden olduğunu kaydetti. Yalçınkaya, “Bunun çözümü sağlık çalışanlarının sayısının artırılması ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının bir an önce işlerine iade edilmesinden geçiyor. Sağlık Bakanı 12 bin civarında sağlık çalışanı alacağını ilan etti ama bu bizim için gerçekçi bir rakam değil. Çünkü hem yatak doluluk oranı arttı hem de 50 bine yakın sağlık çalışanı filyasyon ekibinde görevlendirildi. Bu daha önce sağlık alanında hizmet vermediğimiz bir alandı, iş tanımında olmayan bir kavramdı” diye konuştu.

Başhekemlik: fedakârlık yapın

Sağlıkçıların salgından korunmaları için tavsiye edilen “dinlenme ve düzgün beslenme” gibi olanaklara sahip olmadığını belirten Yalçınkaya, pandeminin başından bu yana üniversite hastanelerinde, ekonomik sıkıntılar bahane edilerek sağlık çalışanlarının haklarının tırpanlandığını kaydetti. Hacettepe Üniversitesi’nde etsiz menü, üniversite hastanelerinde ise “ekmek arası kaşar, ekmek arası iki köfte” gibi menülerle karşılaştıklarını dile getiren Yalçınkaya, “Bir ay önce Ankara Üniversitesi Koordinatör Başhekimliği ile görüştük. Bize, ‘ekonomik sıkıntı var, tasarruf tedbirleri var, fedakârlık veriyoruz. Bir seferberlik hali var, sağlık çalışanlarının da burada fedakârlık yapması gerekiyor’ cevabı verildi” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi hastanelerinde hala sorunların devam ettiğine dikkati çeken Yalçınkaya, şunları söyledi;

“Bu hafta daha da dayanılmaz hale geldi ve iş yerlerinde ses yükseltme eylemi başladı. Hem ekonomik hem de beslenme sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte sağlık emek ve meslek örgütleriyle sorun yaşadığımız hastanelerde daha ciddi ve oradaki yöneticilerin soruna ilişkin tutarsızlıklarını, duymazlık halini daha fazla ifşa etmek için gerekenleri yapacağız” uyarısında bulundu.

"Katlanamaz bir hal alıyor"

Yaşanan sıkıntıları yazılı olarak Sağlık Bakanlığı’na da ilettiklerini paylaşan Yalçınkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlıkçıların hiçbir sıkıntısına müdahil olmadığını söyledi. Yalçınkaya, “Ekonomik taleplerde topu Maliye Bakanlığı’na, meslek hastalığıyla ilgili taleplerde de ise topu Meclis’e atıyor. Sağlık çalışanlarının sorunları artık dayanacak, katlanacak düzeyde değil. Çünkü sağlıkları, aileleri söz konusuyken bunu 3 aylık ek ödemelerle, topu başka bakanlıklara atarak süreç götürülemez. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi gerekiyor” çağrısında bulundu.

Yalçınkaya, son olarak bireysel tepki ve taleplerinin bir karşılığının olmadığını ve buna karşı sağlıkçıların örgütlenerek, seslerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: MA