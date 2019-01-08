Servet Çetin ve Aziz Yıldırım'ın türkü diyaloğu

Eflatun Tv isimli Youtube kanalında Atakan Kurt'un sunuculuğunu yaptığı Efsaneler ve Hikâyelerin 3. Bölüm konuğu olan eski milli futbolcu Servet Çetin, Fenerbahçe forması giydiği yıllarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkülerle arası oldukça iyi olan Servet Çetin, Fenerbahçe formasını terlettiği yıllarda dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan eğlenceli diyaloğundan bahsetti. Çetin, ''Ben hep türkü dinliyordum ama böyle bunalımlı türküler... Aziz başkan bir gün merak etti, 'oğlum ne dinliyorsun' dedi. Sonra kulaklığı taktı, 'Allah senin belanı versin bu ne ya' dedi.''