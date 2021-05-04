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Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'dan karavanda rap performansı

04 Mayıs 2021 08:54

FOX TV'de yayınlanan 'Masumiyet' dizisinde rol alan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanda sergiledikleri rap performansı sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan sık sık sette geçirdikleri anlardan kareler paylaşıyor. İkili bu sefer de karavanda rap söyledi.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavandaki o anları hayranlarından tam not aldı. Seda Sayan da bu görüntülerin altına "Çok tatlılar" yorumunda bulundu.

 

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