Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'dan karavanda rap performansı

Masumiyet dizisinde kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan sık sık sette geçirdikleri anlardan kareler paylaşıyor. İkili bu sefer de karavanda rap söyledi.

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavandaki o anları hayranlarından tam not aldı. Seda Sayan da bu görüntülerin altına "Çok tatlılar" yorumunda bulundu.