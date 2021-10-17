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Şerit kavgası; İETT şoförü otomobili tekmeledi

Otomobil sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı

17 Ekim 2021 17:29

İstanbul Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
 
D-100 Karayolu’nda otobüsü durdurarak araçtan inen şoför, önce otomobilin camına vurdu ardından tekme attı.
 
Otomobil sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.
 
Kaynak: DHA
şeritiettotobüsşoför

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