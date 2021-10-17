Şerit kavgası; İETT şoförü otomobili tekmeledi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">İstanbul Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n</div>\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text">D-100 Karayolu’nda otobüsü durdurarak araçtan inen şoför, önce otomobilin camına vurdu ardından tekme attı.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Otomobil sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text"><strong>Kaynak: DHA</strong></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>