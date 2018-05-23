T24 LogoT24 Logo
Spor

Serhat Akın'dan Hasan Ali'ye: Hayrola bilader?

23 Mayıs 2018 18:26

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali'ye yüklendi. Serhat Akın, "İç sahada taraftarın tepkisi bizi olumsuz etkiledi. İç sahada puan kaybı olmasa şampiyonduk" diyen Hasan Ali'ye ağır bir dille eleştirdi. "Almanya'da dördüncü ligde oynuyordun" "Hasan Ali Kaldırım denen arkadaş o da Almanya'dan yetişme. Fenerbahçe'de oynadığı için yatıp kalkıp dua etsin. Bence sadece bu konuyla ilgilensin. Hasan Ali Kaldırım bir kere o formayı giydiği için şükretsin. Hasan Ali taraftara saldıracak kadar büyüdü mü onun yorumu taraftara ait. Kardeşim sen sahaya çıkıp oynayacaksın. Bundan önce nerede oynuyordun. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. Almanya'da dördüncü ligde oynuyordun buraya gelmişsin Fenerbahçe taraftarına sallıyorsun. Hayır ola birader! Sen çıkıp oyununu oynayacaksın."

ETİKETLER

serhat akınhasan alifenerbahçehasan ali kaldırımhayrola bilader

Diğer Videolar

Yönetmen Evrenol: Adana Sıfır Bir'in artı 13 yaş sınırı aldığı yerde Peri'ye artı 16 verilmesini kim ciddiye alır

Turizm Bakanı'nın eşinin çığ faciası yaşandığı sırada, Kars'ta gittiği eğlenceye ait görüntüler AKP'yi karıştırdı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Şubat 2020

HDP'den Meclis'teki partilere çağrı: Vangölü'nün kenarına saray yapımının konuşulacağı oturuma katılmayalım

O Tiktok fenomeni yoğun bakımda; 'reklam çekeceğiz' deyip öldüresiye dövdüler

AKUT kurucularından Yılmaz Sevgül: İnsan sesi değil, iş makineleri çığı tetikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24