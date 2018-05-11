Serhat Akın'dan Hadise itirafı: O zamanlar küt saçlıydı ve çirkindi, sonradan açıldı, Arap atı gibi...

Oyun yayın platformu Twitch'te yayın yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Hadise'yle ilgili benzetmede bulundu. Abonelerinden biri ‘Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?' teklifi yapınca Akın; “Olur Hadise'yi tanıyorum eskiden. İnternette arama yaparsanız, Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim. Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi” dedi.