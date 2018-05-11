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Serhat Akın'dan Hadise itirafı: O zamanlar küt saçlıydı ve çirkindi, sonradan açıldı, Arap atı gibi...

11 Mayıs 2018 18:28

Oyun yayın platformu Twitch'te yayın yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Hadise'yle ilgili benzetmede bulundu. Abonelerinden biri ‘Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?' teklifi yapınca Akın; “Olur Hadise'yi tanıyorum eskiden. İnternette arama yaparsanız, Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim. Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu. Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi” dedi.

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