Serhat Akın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı: Yer yerinden oynayacak

Serhat Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı. İşte Serhat Akın'ın o açıklaması: ''Söylüyorum. Hazır olun, sakin olun bir nefes alın çünkü çok heyecanlanabilirsiniz. Böyle şok olmayın sakin olun, derin bir nefes alın. İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası. Sonra gelip buraya 'Serhat ağabey özür dilerim, sen haklıymışsın' falan olmasın yalnız. Ben size söylüyorum, yer yerinden oynayacak. Fenerbahçe'nin yeni hocası Luis Enrique. Luis Enrique hayırlı uğurlu olsun. Ben size söyleyim. Hadi bakalım Luis Enrique Fenerbahçe hocası olacak. Camiaya, Fenerbahçelilere hayırlı uğurlu olsun yeni teknik adam.''