Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde...

Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum'da görüntülendi.

İkili, Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle Bodrum’dan denize açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre ikili, havanın yağmurlu olması nedeniyle denize girmedi. Seranay Sarıkaya da sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.