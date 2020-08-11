Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde...

11 Ağustos 2020 13:37
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum'da görüntülendi.
İkili, Yılmaz'ın Samatya adlı teknesiyle Bodrum’dan denize açıldı.
Hürriyet'te yer alan habere göre ikili, havanın yağmurlu olması nedeniyle denize girmedi. Seranay Sarıkaya da sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.
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