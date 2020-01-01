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Serenay Sarıkaya'dan O Ses Türkiye'de yılbaşı performansı

01 Ocak 2020 13:28

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yılbaşı özel programı için katıldığı O Ses Türkiye yarışmasındaki performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahne alan Sarıkaya, programda 3 şarkı söyledi.

"Duy beni" ile Seda Sayan, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Murat Boz'dan oluşan jürinin karşısına çıkan Sarıkaya, ardından yoğun istek üzerine bir de "İsyan" şarkısını seslendirdi.

Acun Ilıcalı, Sarıkaya'nın performanısın beğendiğini söyleyerek üçüncü bir şarkı daha istedi. Sarıkaya da son olarak Yıldız Tilbe'den "Dayan Yüreğim" adlı şarkıyı söyledi.

Stüdyodaki izleyicilerden yoğun alkış alan Serenay Sarıkaya, performansı ile Hadise'ye şampiyonluk getirdi.

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