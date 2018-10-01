Serena Williams meme kanserine karşı soyundu

Ünlü Tenisçi Serena Williams, kişisel Instagram hesabından hazırladığı videoyu paylaştı. Williams'ın videoda, Avustralyalı grup Divinyls'in "I Touch Myself" adlı parçasını söylediği ve elleriyle göğüslerini kavradığı görüldü. Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı'nda, kadınlara kendi kendilerini kontrol etmenin önemini hatırlatmak için Divinyls'in ünlü şarkısı 'I Touch Myself' şarkısı ile bir video hazırladım" ifadelerinde bulundu. Serena Williams'ın videoda söylediği parçanın sahibi, Divinyls grubunun vokalisti, Chrissy Amphlett 53 yaşında meme kanseri sonucu hayatını kaybetmişti.