T24 LogoT24 Logo
Spor

Serena Williams meme kanserine karşı soyundu

01 Ekim 2018 16:02

Ünlü Tenisçi Serena Williams, kişisel Instagram hesabından hazırladığı videoyu paylaştı. Williams'ın videoda, Avustralyalı grup Divinyls'in "I Touch Myself" adlı parçasını söylediği ve elleriyle göğüslerini kavradığı görüldü. Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı'nda, kadınlara kendi kendilerini kontrol etmenin önemini hatırlatmak için Divinyls'in ünlü şarkısı 'I Touch Myself' şarkısı ile bir video hazırladım" ifadelerinde bulundu. Serena Williams'ın videoda söylediği parçanın sahibi, Divinyls grubunun vokalisti, Chrissy Amphlett 53 yaşında meme kanseri sonucu hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

serene williamsmeme kanserisoyundumemetenisçii touch myself

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

Otoparkın girişini kapatan araca defalarca vurdu; hızla gaza basınca aşağıya uçtu!

Antarktika’da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk Levent, bebek bezi reklamında oynadı

Okul servisinin devrildiği anlar kamerada

CHP Genel Başkan yardımcısı Özkan'dan Erdoğan'a videolu 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

300 lira karşılığında 100 bin hayali ile "sen de oyna...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24