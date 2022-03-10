Seren Serengil: Şafak'ın kırkı geçmeden yakınları, Ece Erken'in evine haciz gönderdi

Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu' nun ölümünün ardından Ece Erken 'in eşinin yakınları tarafından miras konusunda baskılar gördüğünü ileri sürdü. Erken'in evine haciz gönderildiğini söyleyen Serengil, "Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Evin önündeki arabalar da alınıyor" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'i avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, dün eşinin 40 gün mevlidini okuttu. Mevlide katılan Seren Serengil ise bugünkü programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler''

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyledi.

Mahmutyazıcoğlu'nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

Ece Erken'in iyi olmadığını söyleyen Serengil, sözlerine şöyle devam etti:

"Dün kırkı okundu hocaya diyor ki 'nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim?' Bir yandan da birileri evine haciz gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğluyla mücadele etmeye çalışan bir kadın sonuçta."