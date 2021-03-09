Seren Serengil: Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan

Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Serengil, “Maalesef sonraki durağı bendim. Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi. Şu anda tüm belgeleri sundum. Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan. Tabii ki susmadım. Susmayacağım da” dedi.

Sunucu Seren Serengil’in yapımcı Can Tanrıyar’a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada yapılan kimlik sorgusunda sanık Seren Serengil, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu söyledi.

“Petek Dinçöz bu iddialarla ana habere kadar çıktı”

Savunmasında 17 yıldır televizyonda program yaptığını belirten sanık Serengil, “Can Tanrıyar’ı bu camiadan tanıyorum. Sabah programı yaptığım sırada müştekinin eski eşi Petek Dinçöz'ü yayınlamamı istemişti. Ayrılma kararı aldığı için müşteki eski eşini sürekli tehdit ediyormuş. Şantaj uyguluyormuş. Petek Dinçöz bu iddialarla ana habere kadar çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı eşinden de yardım istedi. Sonra müşteki Petek hanımın annesiyle ilgili asılsız iddialarda bulunmaya başladı. Petek hanımı hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansıdı. Müştekinin, eskiden beri babasını ve medyayı tanıdığı için yönlendirme yaptığı yönünde haberler çıktı” ifadelerini kullandı.

“Petek hanıma yaptığı tüm şiddeti bana da yapmaya başladı”

Müşteki Can Tanrıyar’ın ve oğlunun nişanlılık ve evlenme sürecinde kendisi aleyhinde haberler yaptığını söyleyen Serengil, “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğim yönünde haberler çıkarttırdı, ancak böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Eski eşi Petek Hanım'a yaptığı tüm şiddeti bana da yapmaya başladı. İddianamedeki sözleri ben söyledim. Çünkü 2 yıldır şahsım, eşimle olan evliliğimle ve işimle uğraşıyor. İftira atıyor. Yalan haber yapıyor. Dayanamayıp bunları söyledim. Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim” şeklinde konuştu.

Sanık Serengil, beraatini talep ettiğini ancak ceza verildiği taktirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini söyledi.

Sanığın ardından savunma yapan avukatı Özgür Noyan ise, “Müvekkilin hakaret kastı yoktur. Delillerin incelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Hande Var, “Sanığın iddia ettiği olaylara ilişkin müvekkil beraat etti. Sanık aleyhine yaklaşık 10 tane koruma kararı aldırdı. İddianamedeki olayın sanığın belirttiği olaylarla bir ilgisi yoktur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, duruşma savcısının mütalaayı hazırlaması için duruşmayı erteledi.

“Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Seren Serengil, “Petek Dinçöz’ün de Cumhurbaşkanına seslenişi vardı, Can Tanrıyar ile alakalı. Petek Dinçöz’ün annesinin söylediği. Barda kendisine mesaj attığını söylemişti. Petek Dinçöz, kendisinden ayrılmak istemişti. Haklı bir şekilde. Petek Dinçöz’ün ifadesine göre, onu bitirmek, karalamak, çalıştırmamak için elinden geleni yaptı. Maalesef sonraki durağı bendim. Bana da aynı şiddeti uygulamak istedi. Şu anda tüm belgeleri sundum. Bir kadın olarak şiddet gördüm Can Tanrıyar’dan. Tabii ki susmadım. Susmayacağım da. Bu şekilde birilerinin bu kişiye dur demesi gerekiyor çünkü” ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar ‘müşteki’, Seren Serengil ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Serengil’in sosyal medya hesabından ‘bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz’ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar’dır’ şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Sözlerin müşteki Tanrıyar’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)