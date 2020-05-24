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Serdar Ortaç'tan 'Acun telefonu yüzÜme kapatmıştı' açıklaması: Durup Dururken...

24 Mayıs 2020 12:09

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir radyo programında Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programı hakkında anlattığı anısında Acun'u gece kulübü Reina'ya çağırdığını ve Acun'un da kendisine 'Ben sana iş teklif ediyorum. Sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diyerek telefonu yüzüne kapattığını söylediği haberler gündeme oturdu. Ortaç daha sonra Instagram hesabından paylaştığı video ile açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. 

Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. 3-4 sene önce kendisine jürilik teklif eden Ilıcalı’ya “Reina’dayım gel” dediği için telefonun yüzüne kapatıldığını söyledi. 

Ortaç anısında şu ifadeleri kullanmıştı; 

"O Ses Türkiye’de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç “Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp ‘O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım. Ben de ‘Reina’dayım gel abi konuşalım’ dedim. Acun da; ‘Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun’ diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı”

Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda hayranlarıyla yaptığı sohbette kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyledi ve “Durup dururken Acun’la mevzu yaratmayın” ifadesini kullandı. 

 

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