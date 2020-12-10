Serdar Ortaç'ın 'antrikot yavrusu' benzetmesi viral oldu

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna verdiği 'antrikot yavrusu' benzetmeli yanıtı sosyal medyada viral oldu.

Sevgilisi Seçil Gür’ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna “Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar" yanıtını veren Ortaç'ın videosu sosyal medyada viral oldu.

Ortaç'ın 'antilop yavrusu' yerine 'antrikot yavrusu' benzetmesi yapması sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.