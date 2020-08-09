Serdar Ortaç ile eski sevgilisi Seçil Gür barıştı: 'Ben eşeklik ettim, affet' dedim

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile önceki gün İstanbul Bebek'teki bir mekânda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Gittim, ben eşeklik ettim, affet' dedim. Affetti" dedi.

Seçil Gür ise, Ortaç'ı affettiğini ifade etti. Serdar Ortaç da "Özür dilemem gerektiğini hissettim. Hatalıydım. Seçil ile mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Ortaç Gür'e "Affettim adamı' de işte" dedi. Gür de bunun üzerine "Affettim adamı" ifadesini kullandı.