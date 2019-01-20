T24 LogoT24 Logo
Haberler

Serdar Ortaç Gürcistan'a alınmadı

20 Ocak 2019 14:08

Popçu Serdar Ortaç, konser vermek için Gürcistan'a uçtu. Ortaç, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti. Serdar Ortaç, sosyal medyasından paylaştığı videoda Gürcü yetkililere böyle sitem etti: "Gürcistan'a geliyorsanız, bir parça beni seviyorsanız adım atmayın buraya. Böyle bir şey görmedim. Kamera gösterin diyorum, ben MS'im ilaçta ne var diyorum, yok! Bekletiyor, polis geliyor. Tutuklasın beni göndersinler." Havalimanındaki yetkililer Serdar Ortaç'ı üstünü çıkararak arama yaptılar. Ortaç, sosyal medya hesabından 'MS ilacım yanımda diye böyle soydular beni' diyerek Gürcü yetkililere tepki gösterdi.

ETİKETLER

Serdar Ortaç Gürcistanalınmadısoydulargelmeyinms

Diğer Videolar

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24