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Serdar Ortaç "Allah benim belamı versin" diyerek borcunu açıkladı: En büyük zararım pandemi öncesi Kıbrıs'ta

"Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz"

15 Kasım 2021 09:23

Kumar bağımlılığı nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelen şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç, "Allah belamı versin" diyen Ortaç, toplamda 11 milyon TL'ye yakın borcunun olduğunu söyledi.

Bir mekanda sahne aldıktan sonra gazetecilere konuşan Ortaç, kumar bağımlılığı hakkında "En büyük zararım pandemi öncesi Kıbrıs'ta oldu. Allah benim belamı versin. Zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremeyiz. Bitti " şeklinde konuştu.

Ortaç, çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL banka, 600 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu 500 bin bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.

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