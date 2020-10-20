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Serdar Ortaç'a "Azerbaycan savaşına katılmak ister miydiniz?" sorusu! "Bana görev gelirse..."

"Görev gelirse tabii ki yaparım da, bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle zaten kendi vatandaşını koruyor"

20 Ekim 2020 11:27

Sevgilisi Seçil Gür ile İstanbul Etiler'de market alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen "Bir Türk askeri olarak Azerbaycan savaşına katılmak ister miydiniz?" sorusuna "Bana görev gelirse tabii ki yaparım da bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle zaten kendi vatandaşını koruyor. Bir de Türkiye yardım ediyor" yanıtını verdi. 

"Ermenistan'a bir mesajınız var mı?" sorusuna ise Ortaç, "Ermeni halkına bir sözüm ama başlarındaki adam (Paşinyan) ruh hastası" şeklinde cevap verdi. 

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın maddi zorluk yaşadığı için eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödeyemediği bu sebepten de aralarında kriz çıktığı ileri sürüldü. Bu konu hakkında konuşan şarkıcı "Elime para geçtikçe ödeme yapıyorum, hacizlik bir durum yok" dedi.

Askerlik yapmamak için kendini Meksika'da işçi gibi gösteren Ortaç, askerlikten kaçmak için çifte pasaport kullanması gerekçesiyle 61 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. Hapisten çıkan Ortaç, daha sonra askerliğini Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178. Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli olarak yaptı.

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