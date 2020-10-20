Serdar Ortaç'a "Azerbaycan savaşına katılmak ister miydiniz?" sorusu! "Bana görev gelirse..."

Sevgilisi Seçil Gür ile İstanbul Etiler'de market alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen "Bir Türk askeri olarak Azerbaycan savaşına katılmak ister miydiniz?" sorusuna "Bana görev gelirse tabii ki yaparım da bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle zaten kendi vatandaşını koruyor. Bir de Türkiye yardım ediyor" yanıtını verdi.

"Ermenistan'a bir mesajınız var mı?" sorusuna ise Ortaç, "Ermeni halkına bir sözüm ama başlarındaki adam (Paşinyan) ruh hastası" şeklinde cevap verdi.