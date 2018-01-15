Serdar Ortaç "Ebru Gündeş ile barışmak için Erdoğan'dan yardım istedim" diye espri yaptı

Uludağ'da 'Selfy Whitefest 2018'in ilk gününde Serdar Ortaç sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilere, Ebru Gündeş ile arasındaki kırgınlık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce konser için gittiği bir yerde yemek için gittiği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, bu konuda espri yaparken şöyle dedi: "Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada; 'Ebru abla beni affetsin bir şeyler yapın.' Bu işin şakası tabii.. Onu görmek yeterli. Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebru ile dostluğum bitmez artık."