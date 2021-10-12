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Serbest uçuş yapmak isterken canından oldu

Güvenlik halatı uygun bir şekilde bağlanmadığı için havadayken koptu

12 Ekim 2021 13:03

Kazakistan'da 33 yaşındaki üç çocuk annesi Yevgenia Leontyeva, 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak istedi. Genç kadın atladıktan sonra bağlandığı halat koptu. Feci şekilde yere düşen kadın hayatını kaybederken o anlar kamera ile anbean kaydedildi.
Kazakistan'da izleyenlerin kanını donduran bir kaza yaşandı. 33 yaşındaki Yevgenia Leontyeva, halatla serbest uçuş yapmak için bir otelin çatısına çıktı.3 çocuk annesi kadın, 24 metre yükseklikten atlamak için hazırlanırken bir yandan o anlar kamera ile kayıt altına alındı.
Leontyeva'nın kendisine bağlanan güvenlik halatı uygun bir şekilde bağlanmadığı için havadayken koptu.
Kaynak: Haberler.com
Yevgenia Leontyevaerbest uçuş yapmak isterken canından olduKazakistan

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