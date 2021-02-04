Serbest bırakılan Boğaziçili öğrencilerden Hüseyin Arif Sarıyaşar: Kula kul etmek isteyenlere karşı çıktığımızdan yargılanıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alınan 51 öğrencinin hepsi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrencilerden olan Hüseyin Arif Sarıyaşar, karar sonrası yaptığı açıklamada "Kula kul etmek isteyenlere karşı çıktığımızdan yargılanıyoruz; yılmadık, inancımız tam" diye konuştu.

"Suç işlemediğimiz halde bizi suçlamak için zorladılar" diyen Sarıyaşar, "Memleketi kula kul etmek isteyenlere karşı çıktığımızdan yargılanıyoruz. Öğrenciler politik özne olmasın diye ikilikler çıkarıyorlar. Yılmadık. İnancımız tam. Direniyoruz! Destek veren herkese teşekkürler" dedi.