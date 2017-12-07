Şenol Güneş'ten Beşiktaş-Leipzig maçı sonrası açıklama: Hak ettiğimiz liderlik...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Leipzig maçının ardından TRT Spor'a açıklamalarda konuştu. Şenol güneş basın toplantısında şunları söyledi: "İyi başladığımız grupta iyi bitirdik. Denk bir gruptu. Bu maçta biraz daha fazla pozisyon verdik. Hak ettiğimiz birinciliği iyi bir şekilde sonuçlandırdık. Az oynayan oyuncularımızı da görme şansımız buldu. Mitrovic ve Tolga arkada çok iyi oynadılar. Sonlara doğru biz de pozisyon bulduk. Kazanarak ayrıldık buradan. Eksiklerimizi gördüğümüz, kazandığımız, mutlu olduğumuz bir maç oldu" dedi. Kaynak: NTV