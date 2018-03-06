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Spor

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a taç yanıtı: Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emeğimizle aldık

06 Mart 2018 17:05

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, denk maçta Babel tarafından gollerin atılması ile ibreyi kendilerine çevirdiğini belirterek, "Trabzonspor zor bir deplasman. Kaliteli bir takım. Beklentilerine karşılık bulamayan Trabzonspor'un moral değerlerinde sıkıntı olabilirdi. Dengede maç oynandı. Golü bulduktan sonra daha rahat oynamaya başladık. Denk maçta Babel tarafından goller atılması ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular gayretli ve iyi niyetliydi. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Trabzonsporluların da kendisinin başarılı olmasını istediklerini belirten Güneş, "Ben sadece Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a ait değilim ben Türkiye'ye aitim. Hatta dünyaya aitim bu bir ego değil aslında, bu buradan herhangi bir insanın çıkıp başarılı olacağı hissidir. Sayın Cumhurbaşkanı ismimi sahaya verdiği zaman bunu bana vermedi. Ali Kemal'e, Şamil Ekinci'ye, Ahmet Suata, Dozer Cemil'e buralara katkı yapanlara verdi. Şahsımla ilgili kötü sözler diyenler Kadir Özcan'a Cemil'e ne kadar sahip çıktılar bilmiyorum. Ben onlarla kulüp içerisinde bir çalışma yaptığım zaman ne işi var onların diyenler yine aynı şeyleri söylüyorlar. Trabzonspor'un üzüldüğüm tarafı ekonomik olarak tahribatı var. Ben bunu giderken söyledim. Bu şehir ve takım benim için gurur vericidir bunu asla inkar etmem. Fikret Orman'da bunu biliyor ve her zaman yanımda" şeklinde konuştu. Güneş, Aykut Kocaman'ın taç ile ilgili söylemlerine ise, "Bize taç veren yok ki bizim tacımız yok. Bir tek şampiyonluk tacımız var onu da emekle aldık" dedi..

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