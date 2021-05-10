Şenol Güneş, "Türkiye'nin en iyi kalecisi kim?" sorusunu yanıtladı

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Haber Global'de ekranlara gelen 'Az Önce Konuştum' programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü ve eski Trabzon kalecisi Şenol Güneş Türkiye'de en beğendiği kalecinin Rüştü Reçber olduğunu açıkladı. Güneş aktif olarak forma giyen Türk kalecilerle ilgili soruya ise net bir yanıt vermedi. Güneş, "O güne göre değişir. Değişkenlik gösterir. En iyisi başarıyı sürdürülebilir hale getirendir" dedi.