Şenol Güneş: Transfer yavaş gitmiyor, para yok

Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Güneş, 'Elimizdeki oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum. Daha iyilerini de alarak güçlenmeye çalışacağız. Bu bir senaryo, tutması önemli. Bak Almanya, Arjantin, ilk kez izlesen oynatır mısın? Ama iyi oyuncular.Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Para olduğunda gayet iyi gidiyor, hızlı gidiyor. Kulüplerde genel olarak para yok. Gökhan Gönül'e güveniyorum. Ya oynayacak ya oynayacak. Sağ bek için Rafael ve Opare gündemde yok. Lang vardı onu da aldılar, açıkta da oynuyordu. Bakacağız' dedi.