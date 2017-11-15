Şenol Güneş: Hıncal Uluç boştur ama güzel yazar

Şenol Güneş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand&Sport Summit) katılarak konuşma yaptı. Tecrübeli hoca Hıncal Uluç için, "Türk futbolu için tespit yapıyoruz ama bunları çocuklar da biliyor. Her şeyi herkes biliyor. Zaten Hıncal Uluç da her şeyi biliyor. Ben oyuncuyken kamplara gelip akıl veriyordu, şimdi evden veriyor. Ona çıksın malzeme, büyük bir ağabeyimizdir. İçerik olarak boştur ama güzel yazar. İçimden geldi, patlak verdim." dedi.