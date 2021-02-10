Seni Çok Bekledim'den sosyal medya başarısı

Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT ocak ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı.

3 Şubat tarihli instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede, Star’ın başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim 63 bin takipçiyle listedeki en popüler sekizinci yapım olmayı başardı.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin kadrosunda Deniz ve Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Kaynak: MedyaTava