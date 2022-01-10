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Şener Şen'in 'Çıplak vatandaş' filmi gerçek oldu

Bir vatandaş E-5 karayolu kenarında çıplak halde koşarken kameralara yakalandı

10 Ocak 2022 08:04

İstanbul Büyükçemece’de E-5 karayolu kenarında çıplak halde koşan bir vatandaş, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Yaşanan olay akıllara Şener Şen'in başrolünde oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece E-5 yol kenarında meydana geldi. Bir şahsın cadde üzerinde çıplak halde koştuğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu düşünülen vatandaşı ekip otosuna bindirdi. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. 

E-5çırıl çıplak koşan adamBüyükçekmece

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