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Sendikalaştıkları için işten atılan PTT işçileri: Hükmet yetkilileri ile görüşemezsek Ankara'ya yürüyeceğiz

20 Ocak 2021 16:52

Eylemlerinin 30’uncu gününde olan işçiler 1 Şubat’a kadar hükümet yetkililerinden görüşme taleplerine yanıt gelmezse Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. Haber-Sen ise PTT çalışanları sendikal, sosyal ve mali haklarının, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve evrensel hukukunun normlarına göre eşitlenerek yeniden düzenlenmesini istedi.

Anka Haber Ajans'ında yer alan habere göre, PTT'de taşeron olarak çalışan çok sayıda işçi, bağımsız PTT–SEN ve PTT–KARGO–SEN'e üye olduktan sonra işten atıldı. Bunun üzerine işçiler PTT'nin İstanbul ve İzmir Baş Müdürlükleri önünde eylem yapmaya başladı. 30 gündür eylem yapan işçiler, hükümet yetkililerinden görüşme taleplerine yanıt gelmezse 1 Şubat’ta Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. İşçiler PTT’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini duyurarak, şunları belirtti:

“Eğer sesimiz burada duyulmuyorsa, 1 Şubat’ta Ankara’ya geleceğiz. Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü önünde sesimizi duyuracağız.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrıda bulunan işçiler, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in işçileri sendikalaştıkları için Kod 29’la işten atarak suç işlediğini ifade etti.  

İşçiler bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile de görüştüler. İşçiler Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattı.

KESK’e bağlı Haber-Sen düzenlediği basın toplantısıyla PTT emekçilerinin soruları ve taleplerini açıkladı. SES Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Haber- Sen Genel Mesut Balcı, taleplerini şöyle sıraladı:  

İdari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerin iptal edilerek personelin tamamının 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel haline getirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını,

PTT’de kamu hizmetinin sunulduğu her kademede çalışmakta olan taşeron firma işçilerinin, başta güvenceli istihdam olmak üzere (kurum asli personeli olarak kadro verilmesi), tüm haklarının koruma altına alınması için düzenleme yapılmasını,

Sendikal, sosyal ve mali haklarımızın, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve evrensel hukukunun normlarına göre eşitlenerek yeniden düzenlenmesini,

Dağıtıcıların unvan değişiklik talepleriyle ilgili usul ve esasların hakkaniyetli olarak belirlenmesini, fakülte / yüksekokul mezunu dağıtıcıların memur statüsüne atanmasının gerçekleştirilmesini,

Resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcıların fiili hizmet (yıpranma) ücretlerinin ödenmesini,

Eşit işe eşit ücret verilmesini,

Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini,

Tüm kademelerdeki / statülerdeki PTT çalışanlarının görevde yükselme sınavlarına katılmasının önündeki idari engellerin kaldırılmasını,

Uzun süredir yapılmayan skala ayarlamasının tüm unvanlar için geçerli olacak şekilde uygulamaya konulmasını,

50’nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde kreş açılmasını ve daha küçük işyerlerinde bundan yararlanamayan tüm çalışanlar için kreş yardımı yapılmasını,

Tüm personel hareketlerinde (atama, görevde yükselme, unvan değişikliği) liyakatin ve nesnel kriterlerin esas alınmasını talep ediyoruz.

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