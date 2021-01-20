Sendikalaştıkları için işten atılan PTT işçileri: Hükmet yetkilileri ile görüşemezsek Ankara'ya yürüyeceğiz

Eylemlerinin 30’uncu gününde olan işçiler 1 Şubat’a kadar hükümet yetkililerinden görüşme taleplerine yanıt gelmezse Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. Haber-Sen ise PTT çalışanları sendikal, sosyal ve mali haklarının, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve evrensel hukukunun normlarına göre eşitlenerek yeniden düzenlenmesini istedi.

Anka Haber Ajans'ında yer alan habere göre, PTT'de taşeron olarak çalışan çok sayıda işçi, bağımsız PTT–SEN ve PTT–KARGO–SEN'e üye olduktan sonra işten atıldı. Bunun üzerine işçiler PTT'nin İstanbul ve İzmir Baş Müdürlükleri önünde eylem yapmaya başladı. 30 gündür eylem yapan işçiler, hükümet yetkililerinden görüşme taleplerine yanıt gelmezse 1 Şubat’ta Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. İşçiler PTT’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini duyurarak, şunları belirtti:

“Eğer sesimiz burada duyulmuyorsa, 1 Şubat’ta Ankara’ya geleceğiz. Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü önünde sesimizi duyuracağız.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrıda bulunan işçiler, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in işçileri sendikalaştıkları için Kod 29’la işten atarak suç işlediğini ifade etti.

İşçiler bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile de görüştüler. İşçiler Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattı.