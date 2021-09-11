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Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünde yer alan doğum sahnesi gündem oldu

11 Eylül 2021 12:50

Fox TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, 52. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin son bölümünde yer alan doğum sahnesi, sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in oynadığı Sen Çal Kapımı adlı dizinin final bölümünde yer alan doğum sahnesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı. Eda adlı karakterin yol kenarında ani bir doğum yapmak zorunda kalmasıyla başlayan sahne gerçeğe uygun olmaması nedeniyle eleştirilerek tiye alındı. 

Sahneyi, yeni doğan bebeğin görüntüsü nedeniyle tiye alan sosyal medya kullanıcıların bazı paylaşımları şöyle:

 

Fox TVSen Çal KapımıHande ErçelKerem Bursindoğum sahnesifinal bölümü52. bölüm

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