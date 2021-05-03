Semt pazarları kapanınca çiftçinin ürünü elinde kaldı; "Sayın Tarım Bakanım karşılığı bu olmamalı"

Antalya'da 'tam kapanma' sürecinde semt pazarları da kapanınca çiftçilerin ürünleri ellerinde kaldı. Meyve-sebze haline ürün getiren Antalyalı çiftçi ürününü satamazken kimi salatalığını döktü, kimi ise, "Şurada benim keseceğim 5 -10 ton mal o değer edecekti. Sezon bitti bizim para kazanma şansımız yok" diye sitem etti. Bir çiftçi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Sayın Tarım Bakanım siz pandemi döneminde ‘Bizim çiftçimiz üretecek’ dediniz. Biz de halkımız yesin diye yetiştirdik bunun karşılığı bu olmamalı" diye yakındı.

Antalya’da meyve sebze sezonunun başladığı zamanda 'tam kapanma'yla beraber halk pazarlarına da yasak geldi. Günlük ürün alan çiftçiler ise ürünlerini tüccara satamadı. Komisyoncular “Hale ürün getirmeyin” uyarısı yaparken, salatalık ve çilekte günlük, domateste 5 günde bir ürün alan çiftçiler mahsullerinin satın alınmadığı için çürüyeceğini söyledi.

Antalya Kumluca Finike toptancı haline ürününü getiren bir çiftçi yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

“Ortalığın kapanmasından, devletin yanlış politikasından dolayı, sen 21 gün marketleri açıp da halk pazarlarını kapattığın zaman sadece marketlerden alım yaptığın zaman bu halk bu çiftçi malını kime satacak. Sayın Tarım Bakanım bunlar çöpe gitmesin. Bizim önümüzü açın. Siz pandemi döneminde ‘Bizim çiftçimiz üretecek’ dediniz. Biz de halkımız yesin diye yetiştirdik bunun karşılığı bu olmamalı. Bizim istediğimiz halk pazarlarının acilen açılması, çiftçimizin nefes aldırmaktır. Maliyetlerimiz çok yüksek. Şu an da tam batıyoruz"

“Her sene çiftçiye bir darbe"

Hale ürününü getiren salatalık üreticisi, “Bayramdan sonra bana altın deseler yine gerek yok. Sezon bitti, bizim para kazanma şansımız yok. Şurada benim keseceğim 5 -10 ton mal o değer edecekti. Ondan sonra icra başlıyor. Her sene çiftçiye bir darbe” diye konuştu.

Antalyalı bir halci ise, “Durumumuzu görüyorsunuz işte, nereye satacağımız belli değil” diyerek sitem etti.

Kaynak: ANKA