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Semt pazarında sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler

29 Nisan 2020 14:09

Esenyurt’ta kurulan bir semt pazarındaki insan yoğunluğu yaşandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yeni tip Koronavirüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

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