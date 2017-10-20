Semih Yalçın: Davutoğlu şansını zorlamasın, defterler açılmasın

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında istifa tartışmaları, kulislerde konuşulanlar, partiler arasındaki ittifaklar ve anlaşmazlıklar masaya yatırıldı. Programa reklam arasındayken telefonla ulaşan ve bazı özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'na göndermede bulundu. Yalçın, Ahmet Davutoğlu ve MHP arasındaki polemiğe ilişkin olarak konuştu. Koalisyon görüşmelerine atfen, "Koalisyon teklif edilmediği gibi, 1 Kasım seçimine gidileceği anlaşıldığında, suçun MHP üzerine atılması Davutoğlu tarafından planlandı. Seçim meydanlarında da bu aleyhimize kullanıldı. Davutoğlu geldiğinde koalisyon teklifiyle gelmedi. "Bu iş bitti. Seçime gidiyoruz" dedi ve çay içildi. Orada muhattabımız Erdoğan değildi, Davutoğlu'ydu. Gerçekler ortaya çıkarsa Ahmet Davutoğlu mahcup olur. Biz AK Parti'nin içişlerine karışmıyoruz, karışmayız. Davutoğlu zorlayacak olursa, defterler açılırsa çok zorda kalır. Şansını zormalasın" ifadelerini kullandı.