Semih Özakça: Nuriye hocayı zulmün elinden aldık, kazanacağız demiştik ve kazanacağız

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Nuriye Gülmen, örgüt üyeliğinden 5 yıl hapis cezasına, cezanın artırımla 7,5 yıla çıkmasına, indirimle 6 yıl 3 ay cezasına karar verilerek, tahliyesine karar verildi. Aynı dava kapsamında tutuksuz olarak yargılanan Semih Özakça ve Acun Karadağ'ın tüm suçlamalardan beraatine ve adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi. Kararın ardından Semih Özakça "Nuriye hocayı oradan aldık.‘Kazanacağız’ demiştik, kazandık. Mahkumiyet ya da beraat kararı bizim için önemli değil, biz halkın kararına bakarız" dedi. Numune Hastanesi’nin tutuklu koğuşunda tutulan Gülmen'in, pazartesi günü görülen beşinci duruşmada savcının tahliye talebine rağmen mahkeme, “tutukluluk halinin devamına” karar vererek duruşmayı ertelemişti. İşte dakika dakika gelişmeler: 20.44 - Semih Özakça ve Acun Karadağ'ın tüm suçlamalardan beraatine ve adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi. Nuriye Gülmen'in örgüt üyeliğinden 5 yıl hapis cezasına, cezanın artırımla 7,5 yıla çıkmasına, indirimle 6 yıl 3 ay cezasına karar verilerek, tahliyesine karar verildi. 19.31 Duruşmaya kararın açıklanması öncesinde ara verildi. 19.28 Mahkeme heyetinin sorusu üzerine Nuriye’nin sözleri şöyle: Yaşar Kemal’in İnçe Memed romanında içimizdeki insanlığın iyi yanını, direncini temsil eden “içimizdeki kurttan” bahseder.Direnişimiz bizim bu kurdumuzdur. Faşizm Kahrolsun! Yaşasın direnişimiz! Yaşasın açlık grevi direnişimiz! Yaşasın Yüksel direnişimiz! Son sözüm budur! 19.26 Avukat beyanları bitti. Mahkeme heyeti Nuriye, Semih, Acun ve Veli’nin son sözleri olup olmadığını sordu. 19.22 Nuriye’nin yanında bulunan Avukat Duygu Demirel söz alarak “Bir metnin altında savcı adı ve imzası olması o metni iddianame yapmıyor. Bu dosyada gördüğümüz şey bu, hukuki bir metin yok, delil yok”dedi. 19.20 Kozağaçlı’dan sonra söz alan Avukat Levent Yavuzer, “Nuriye bütün hukuki yollarını denedikten sonra gitmiş kendisine en çok benzeyen insan hakları anıtının önüne oturmuş, siz şimdi onu tutuklayıp anıtı da gözaltına aldınız. Durum budur, buyurun verin kararınızı” dedi. 19.17 Kozağaçlı duruşmada dinlenen Ömer Lütfi Zeren ile tanık Fatih Solak’ın aynı anda gözaltında olduğunu ve Zeren’in avukatıyla görüştüklerini belirtti. Kozağaçlı, tanık olarak bugün dinlenen Zeren’e gözaltında iken “Köprüden önce son çıkış, sen de ifade ver, kurtul” denildiğini aktardı. Zeren’in tutuklu olduğunu belirten Kozağaçlı Fatih Solak’la Berk Ercan’ın ise serbest olduğunun altını çizdi. Tanık beyanları konusunda ek olarak, bu celse dinlenen ömer Lütfi Zeren tanık Fatih Solak ile aynı anda gözaltında imiş.Ömer Lütfi Zeren’ in avukatı ile görüştük. Muvekkiline gözaltında iken “köprüden önce son çıkış,sen de ifade ver, kurtul”denmiş 19.10 - Av. Betül Kozağaçlı: Siz apar topar karar vermeye çalışıyorsunuz. Karar verilmiş zaten. Hükümet yetkilileri, bakanlıklar sürekli beyanlarda bulunarak ve bu beyanlarda onlardan hükümlü olarak bahsederek kararını açıklıyor zaten. 19.03 - Av. Mehmet Refik Atalay söz aldı. Tanığın açlık grevine örgüt talimatı ile başladığına dair ifadelerini hatırlatarak bu konuda farklı tarihlerdeki ve sorular üzerine verdiği cevaplardaki çelişkileri ortaya çıkartıyor. Siyasi iktidar sürekli dosya üzerinde konuşuyor. OHAL Komisyonu'na başvurmamız söylendiğinde, 5 meslektaşım ile birlikte komisyon ile görüşmek için bulundukları yere gittik. Daha görüşme talebimize yanıt beklerken polis tarafından gözaltına alındık. 19.01 Av.Aytül Kaplan; Talimat aldığınızı, komisyon kararı açıklanmadan sizin karar vermeye çalıştığınızı düşündü insanlar. Haklılar, çünkü 20 Ekimdeki duruşmada bir ay sonraya attığınızda dakikalarca tartismistik,Simdi 10 gün sonra 3 gün sonraya duruşma günü veriyorsunuz. 18.51 - Semih Özakça: "Burada bir şeyleri hızla karara bağlama çabası var. Bu acele neden? Ben çok mahkemelere çıkan biri değilim ama burada bir hata var..." 18.49 - Acun Karadag'ın sözlerini bitirmesinden sonra Semih Özakça söz alarak kendini ifade etti ve salondaki duygulandıran konuşmasına başladı. 18.46 - Semih Özakça: "Savcılık benim için diyor ki üye olmamakla birlikte yardım etmek. Kanıtı nerede? Şu: Birisi var, cani cehenneme birisi, bir şey söylemiş. Kanit bu." 18.42 - Acun Karadag: "Halk Nuriye ve Semih'in açlık grevi yapmasına sebep olanları kınadı. Hindistan'da borçlu olanın kapısında açlık grevi yapan olunca kapısındakinin açlığına sepep olan borçluyu kınadıkları gibi halkımız da iktidarı kınadı." 18.34 - Acun Karadag: "Ben açlık grevi yapmadıysam kalp pilim yüzündendir. Biz başkasına zarar veren eylemleri hiçbir zaman doğru bulmadık. Nuriye ile Semih açlık greviyle kime zarar verdiler? Ne yaptılar?" 18.32 - Acun hoca: " Hiç mi içimizde onur kırıntısı yok ki haksız yere işten atılıp direnmek için bir örgütten talimat bekleyeceğiz? Biz görevlerimize tepeden inme mi geldik? Hayır. Biz kazıya kazıya bulunduğumuz yere geldik. 18.30 - Tanık ifadelerinden sonra Acun Karadağ öğretmen soz aldı : "20 yıllık öğretmenim. 6 celsedir öğrettiğim ve öğrendiğim her şeyin ters yüz edilmesini ibretle takip ediyorum. 18.23 - Direnişçi Mahmut Konuk açlık grevi önerisini ilk başta "ağaç kökü yesinler" açıklamalarına çok sinirlenen Veli Saçılık'tan duyduğunu ve onun onerisi ile ihraç kamu emekcileri olarak hep birlikte tartıştıklarını ifade etti. 18.20 - Avukat Mehmet Lütfü Tiryaki: "Semih öğretmenlik yaparken en ufak bir suçlama yok! Görevi ile ilgili tek bir mahkemede suçlama yok! Ama açığa alınıyor, sonra KHK ile görevden atılıyor! Açlık grevi öyle başlıyor. 18.15 - Veli Saçılık bakanın "ağaç kökü yesinler" açıklamasının kendisinin onuruna dokunduğunun ve böylece kendisini direnişte bulunduğunu, direnmeyi ifade etti. 18.07- Veli Saçılık aclik grevi fikrini kendisinin bakanın bu açıklamasından sonra öğrenildiğini, ilk açlık grevi önerisinin kendisinden geldiğini ve Nuriye Semih Acun ile açlık grevini birlikte tartıştıklarını ifade etti. 18.05 - Veli Saçılık kendisinin ilk ortaya attığı açlık grevi fikrinin süresiz dönüşümlü açlık grevi yapma fikri olduğunu soyledi. Nuriye'nin açlık grevi fikrini biraz daha düşünelim diyerek birlikte dusunduklerini düşündüklerini anlattı. 17.53 - Av. Derviş Emre Aydın söz aldı. Nuriye'nin duruşmaya getirilmemesi yönündeki idari kararların arkasındaki usulsüzlükleri dile getirdi 17.35 - Avukat Murat Yılmaz Murat Yılmaz savunmasını "Sözlerimi Seyit Rıza’nın sözleri ile sonlandırmak istiyorum... Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun" diyerek sonlandırdı. Duruşmaya 15 dakika ara verildi 15.00 - Nuriye Gülmen Kuvvetli suç şüphesi diye sihirli bir sözcüğünüz var, onu söyleyince her şey bitti tamam oluyor. Bunu doğuran şey de bir tanığın söyledikleri. Konsere gitmiş biri beni örgütle Nuriye tanıştırdı diyor. Bir konsere gidip kendini örgüt üyesi sanıyorsa ben ne yapayım. Yaprak'ın Fatih hakkında söylediklerine katılıyorum. Madde bağımlısı olduğu çok açıktı. Önünüzdeki pespaye dosya içinde ne vardı? Hiç bir şey. İlk iki duruşmada bu tanık beyanları da yoktu. Yine de bırakmadınız bizi. Sonra çürütülen tanık beyanlarına dayanıyorsunuz. Benim hakkımda zaten bir hüküm kurulmuş durumda. Öyle davranıyorsunuz çünkü. Artık bugün mahkemenin çok acelesi olduğu için o hükmü açıklayacak. Ama kendi hükümleri değil tabiki bu. Bu zamana kadar kendileri hiçbir şey yapmadıkları için hüküm de onların olmayacak. Hakkımızda kitapçıklar mı çıkartılmadı, açıklamalar mı yapılmadı? Heyet bir kere de ne yapıyorsunuz, yargılamamıza müdahale ediyorsunuz demedi. Ben artık heyete konuşmuyorum. Onlara olan tüm inancımı geçen celseden sonra özellikle yitirdim. Benim ne söylediğimin bir önemi yok çünkü onlar için. Ben tek bir sözümün çok kıymetli olduğu halkımız için konuşacağım. Dünyanın bir ucundan küçük bir çocuk bana mektup göndermişti, 'öğretmenim size bir şey olsun istemiyorum' diye. Ben o çocuk için konuşacağım. Geçen celse kendimi tehdit altında hissettiğim için konuşmamıştım. Çünkü savunma vermememe rağmen bana 'bu söylediklerin savunman sayılabilir geri kalanlar hakkında susma hakkını kullanmış kabul edilebilirsin' demiştiniz. Ama şimdi umrumda değil, savunma mı sayacaksınız, sayın ya da saymayın, kendimi anlatmıştım yine kendimi anlatacağım. Biz direnerek kendimize hatırlatıyorduk öncelikle haksız yere işten atıldığımızı. Kimseye anlatamasak bile kendimize hatırlatıyorduk. Haksız yere işimizden atılmayı kanıksamadık çünkü. Bunun için kendimle de arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Bizim direnişimizi besleyen şey haklılıktı. Daha açlık grevi gündemimizde değilken bir alman televizyonu belgesel çekmek istediğini söyledi. İki gün bizimle birlikte vakit geçireceklerdi. Sonunda peki ne olacak diye sordular, valla canımı sokakta bulmadım açlık grevine başlarım demiştim. O zamanlar daha ihraç bile edilmemiştim, sadece açığa alınmıştım. Açlık grevi o kadar güçlü bir eylem ki açlık grevine başlarsam hemen sonuç alacağmı düşünüyordum. Ben açığa alınmış halimle eylem yapıp işime dönmeyi beklerken beni dalga geçer gibi ihraç ettiler. Sonra açlık grevi gerçekten gündemimize geldi. Tamamen bir keyfilik içerisinde bize her gün saldırmaları öfkemizi büyütüyordu. Ama biz yılmadan her gün Yüksel'e çıkmaya devam ettik. Kemik acısı deyip direnişimize devam ediyorduk. Açlık grevi fikri bu saldırılardan sonra, insanlarla, milletvekilleri ile, dostlarımızla konuştuktan sonra iyice olgunlaştı. Nihayet Meclis'te basın açıklaması ile açlık grevine başlayacağımızı duyurduk. O gün Meclis çıkışında bizi gözaltına aldılar. 5 gün gözaltında kaldık ve açlık grevine böyle başlamış olduk. Biz gözaltında iken meydan boş kalmamıştı. İnsanlar gelip pankartlarımızı yapıp, anıtı her günki haline dönüştürmüşlerdi. Açlık grevi insanlarda büyük bir patlama yaşattı. Her zamankinden çok daha kalabalık oluyordu meydan. O en kalabalık olduğu bir günün fotoğrafı var, işte o fotoğrafın alındığı günden çok kısa bir süre sonra gözaltına alındık zaten. Anıtta açlık grevi yaparken canlı yayın yapıyorduk bazen. 38. günde yanlışlıkla bugün açlık grevinin 58. günü dedim. Sonra Allah korusun ne 58'i diye düzelttim. 58 gün o kadar uzaktı ki, oraya varmaz bizim işimizi geri vermeleri diye düşünüyordum çünkü. "Heyete tavsiye ediyorum, siz de direnin" 268 gün Semih'in de benim de düşündüğümüz bir şey değildi ama buna siz sebep oldunuz. Ne kadar çok saldırı olursa biz o kadar direnişe tutunuyoruz. Biz direnişe tutundukça bizi yenebilecek hiçbir şey yok çünkü. Hakkımızda vereceğiniz ara karar ya da hüküm asıl sizin hakkınızda olacaktır. Çünkü halk bizim hakkımızdaki kararını çoktan verdi. Bizim gönlümüz rahat o yüzden. Tavsiye ediyorum heyete siz de direnin. Talimat mı geliyor size, direnin. AKP iktidarının halka karşı saldırgan tutumuna set olmak açısından hem çorbada tuzunuz olur hem de asıl olarak alnınız ak olur. "Burası tam kavganın ortası..." Sevgili direniş dostları, bu son sözüm değil ama şimdilik şunu söyleyeceğim: Burası tam kavganın ortası... Gülmen'in konuşması alkışlar eşliğinde sona erdi. 14:50 - Nuriye Gülmen: Nitekim yine getirilmedim. Bu tamamen göstermelik bir şeydi. Mahkeme 'ben elimden geleni yapıyorum' diye göstermeye çalıştı. Ama durum tabii ki öyle değil. Avukatımla görüşme koşullarımı bizi gardiyan odasına alarak iyileştirdiklerini sanıyorsanız bu çok naifçe olur. Gardiyanlar odaya girip çıkıyor ve bir saat dolmaya yaklaştığında da sürekli taciz edip bölmeye başlıyorlar zaten. 14.20- Nuriye Gülmen ifadesine başladı: Bana henüz savunmamı vermemiş olmama rağmen ısrarla tanık beyanları ve mütalaaya karşı beyanlarımı sormanızı anlamıyorum. Üç duruşmadır bu böyle, bana SEGBİS'i dayatıyorsunuz, ben bu şekilde savunma vermek istemiyorum. Açlık grevinin vücudumda yarattığı zararların farkındayım. Vücudum her geçen gün lime lime eriyor. 268 gündür her gün buna şahit oluyorum. Hastane, ölümü göze aldığıma ilişkin yazı imzalamam karşılığında duruşmaya gitmeme izin verileceğini bildirdi. 14.10- Duruşma aradan sonra başladı. Semih Özakça savunmasına devam ediyor: Sizin için hala direniyorum, direneceğim ve yanınıza geleceğim. Özellikle yoksul çocuğum Serhad, ailenin bütün yükü senin omzunda gibiydi. Umarım bu yoksulluğun bitecek. Özellikle senin için direniyorum, tüm yoksul çocuklar için direniyorum, yoksul çocuğum Serhad. Mahkeme heyeti Özakça beyanlarına devam ederken beyanı kesti ve 14.00 kadar ara verdi. 12.35- Semih Özakça: Ben talimatı vicdan örgütünden aldım. Vicdanım evde oturmaya el vermedi. Bu haksızlığa karşı çıkmak istedim. Ben talimatı öğrencilerimden aldım. Onlar gözyaşı dökerken, onlara söz verdim geri geleceğim diye. Bu eylemim, talebim terör örgütlerine nasıl yardım edebilir? Nasıl onların işine yarar? Onlara yardım etmez, onların işine yaramaz. İşime dönersem bu durum öğrencilerime yarar. İhraç edilmiş bekleyen binlerce emekçiye umut olur ona yarar. Ben açlık grevinde işime dönebilme umudumu gördüm. Diğer tarafta beklemekte bir umut göremedim. Dava dediler mahkemeler bakmadı. Komisyon dediler ortada tek bir karar dahi yok. 12.00: Savcı, Nuriye Gülmen'in delilleri karartma şüphesinin kalmaması ve kaçma şüphesinin olmaması gerekçesi ile adli kontrol talebi ile tahliyesini istedi. 11.50- Semih Özakça: Bizden suçsuz olduğumuzu örgütle bir bağlantımızın olmadığını ispat etmemiz isteniyor. Olumsuzluğun ispatı olur mu? Olmaz. Sizin benim suçlu olduğumu, örgütle bağlantım varsa bunu ispatlamanız lazım ama tek bir delil sunamıyorsunuz. 11.45- Acun Karadağ: 6 duruşmadır buradayız. Onur kırıntısı olsa Nuriye’yi tahliye ederdiniz. Vicdanen rahatsız olduğunuz belli ama iktidar tarafından şakağınıza bir silah dayanmış. Bu silahın kendinizde patlayacağınızı düşünüyorsunuz ve korkuyorsunuz. Lütfen Nuriye’yi tahliye edin. 11.40- Veli Saçılık: Ben ihraç edildiğimde Nuriye hoca Yüksel Caddesi'ndeki eylemine başlamıştı. Ben de yanına gidip ona katılmak istediğimi söyledim. Sonra Acun hoca da geldi. Hükümet bizi işimizden ederek aç kalmaya mahkum ettiği için biz de ilerleyen süreçte açlık grevi yapmayı hep düşündük. Eylemimize saldırılar sertleştikçe bu düşüncemiz ilerledi. Bense açlık grevinin dönüşümlü olarak yapılmasını teklif etmiştim. Ancak Nuriye, hükümetin bu tutumuna karşı daha etkili olacağını düşündüğü için dönüşümsüz ve kesintisiz yapılması gerektiğini söyledi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi yapma kararını kendi iradeleriyle aldı. Kimsenin talimatıyla eylem yapmadılar. Yüksel’de direnmeye devam ediyoruz. Nuriye ve Semih de devam ediyor. Biz her gün gözaltına alınıyor, saldırıyor uğruyor, dövülüyoruz. Ama işimizi geri alacağız. 11.30: Tanık Yaprak Yılmaz Nuriye Gülmen'i tanıdığını, eyleme polisin müdahale ettiğini ve eylemde kimsenin bomba atmadığını kaydetti. Yılmaz, gizli tanığı tanıdığını belirterek, "Yalancı biriydi, her şeyi abartırdı. Ben yalanları sebebiyle arkadaşlığımı kestim" dedi. 11.20- Tanık Ömer Lütfi Zeren şunları söyledi: Nuriye ve Semih hoca ile Gezi direnişi sırasında tanıştım. Ben de akademi camiasından biriyim. Nuriye hocanın çevirdiği Milenaya Mektuplar kitabını görmüştüm ve Eskişehir'de yaşadığını öğrendiğimde dikkatimi çekmişti. Berkin Elvan eylemine katıldım. Nuriye Gülmen'i orada gördüm. Öncesinde buluşmadım. O gösteriye çok kalabalık bir katılım olmuştu. Nuriye hocayı kitlenin ortalarında gördüm. O gösteride bir patlama olduğunu hatırlamıyorum. Gizli tanık Berk'in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. 11.15: Nuriye Gülmen, Numune Hastanesi'nden SEGBİS yolu ile duruşma salonuna bağlandı. Tanık Ömer Lütfi Zeren de duruşma salonuna bağlandı. 11.10: Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı. 11.00: Duruşma başlamak üzere... Nuriye Gülmen 6'ncı duruşmaya da getirilmedi. 9.30: Duruşmaya destek olmak için İstanbul'dan yola çıkan araç Ankara girişinde durdurularak bağlandı.