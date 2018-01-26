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Semih Özakça: Çok fazla baskı ve zulüm gördük ama bu direniş sevdamızı da büyüttü

26 Ocak 2018 17:51

OHAL Komisyonu'nun açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurusu hakkında olumsuz karar vermesinin ardından açıklama yapıldı. Gülmen ve Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber düzenledikleri basın açıklamasında açlık grevinin sona erdiğini duyurdular. OHAL İnceleme Komisyonu 324 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe iade talebiyle yaptığı başvuruda olumsuz karar verdi. Başvuruları reddedilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, kararla ilgili Semih ve Esra Özakça'nın evinde basın toplantısı düzenledi. Gülmen'in ardından konuşan Semih Özakça şunları söyledi: “Çok fazla baskı veı zulüm gördük. Bizim irademizi kırmak içindi bunlar. Ama bu direniş kazandı. Bu direnişle insanlar artık başı dik ‘haksızlığa uğradım' diyebiliyor. Biz bu direnişle umudu büyüttük. OHAL Komisyonu hükmünden bağımsız olarak bu kazanmış bir direniştir. Bu direniş sevdamızı da büyüttü. Eşim açlığa ortak olarak direnişinin başarıya ulaşmasını sağladı. Annem ilk kez gözaltına alındı. Birçok davası oldu. Annemle gurur duyuyorum. Bu direnişin kazançlarından biri de ailemiz oldu. Biz somut bir kazanım istedik" dedi. Kısa bir konuşma yapan Esra Özakça ise “Teşekkür ederken unuttuklarımız oluyordur. Ama Nuriye ve Semih İçin Dayanışma hiç pes etmedi. Özel dayanışmaya ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Ailelere de teşekkür ediyorum” dedi.

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