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Futbolcu Semih Kaya'dan karantina türküsü: "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın"

04 Nisan 2020 14:11

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini karantinada geçirirken eşi Yasemen Kaya ile birlikte yaptığı düet sosyal medyada paylaştı. 

Karantina günlerini eşi Yasemen Kaya ile birlikte geçiren futbolcu Semih Kaya, bağlama çalıp türkü söylediği görüntüleri paylaştı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak Sparta Prag’da mücadele eden milli savunmacı, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” türküsünü seslendirdi. Kaya çiftinin bu görüntüleri binlerce beğeni aldı.

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