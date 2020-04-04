Futbolcu Semih Kaya'dan karantina türküsü: "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın"

Karantina günlerini eşi Yasemen Kaya ile birlikte geçiren futbolcu Semih Kaya, bağlama çalıp türkü söylediği görüntüleri paylaştı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve son olarak Sparta Prag’da mücadele eden milli savunmacı, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” türküsünü seslendirdi. Kaya çiftinin bu görüntüleri binlerce beğeni aldı.