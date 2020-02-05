Selvi Boylum Alyazmalım’ım Cemşit’i: O böyle ölmeyi hiç hak etmedi

Türkiye sinemasının kült filmlerinden Selvi Boylum Alyazmalım'da Cemşit karakterini oynayan Ahmet Mekin', eşi Kumral Şükran Kurteli'nin ardından " O böyle ölmeyi hiç hak etmedi" dedi.

Ahmet Mekin, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü Akdeniz Hastanesinde yaşamını yitiren 63 yıllık eşinin cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta dururken, gözyaşlarını tutamadı. 'Çocuklarımın, torunlarımın hep arkasında duran kişiydi, böyle ölmeyi hiç hak etmedi" sözleriyle duygularını ifade etti.