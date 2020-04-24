Selin yaşandığı ilçede musluklardan çamurlu su akmaya başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, gece saatlerine kadara çalışarak selin neden olduğu olumsuzlukları gidermeye çalıştı. Selden etkilenen içme suyu şebekesinin selden etkilenmesi nedeniyle musluklardan çamurlu su akmaya başladı.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabi ilçemiz 100 yıllık bir sorunu yaşıyor. İlkbahar ve sonbaharda yağmur suları şebekeye karışıyor. Bunu bir türlü önleyemedik. Ben bir yıldır görevdeyim, yaklaşık 10’na yakın ekip getirdim. Ama bunun ıslah olmayacağını söylediler. 11 kilometre ilerde yeni bir kaynak suyu getirmeyi planlıyoruz. Etüt çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah hükümetimizin, valiliğimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle en kısa zamanda bu su sorununu çözeceğiz" dedi.