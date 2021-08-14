Selin vurduğu Babaçay Köyü'nde yaşanan yıkım görüntülendi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki tahribat görüntülendi.

Selin ardından büyük bir yıkımın geride kaldığı Babaçay köyünde onlarca ev yıkıldı, çok sayıda bina da hasarlı. 100'ün üzerinde ekip bölgede çalışma yürütüyor.