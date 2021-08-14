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Selin vurduğu Babaçay Köyü'nde yaşanan yıkım görüntülendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi "3. seviye ulusal afet" ilan edildi

14 Ağustos 2021 16:14

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki tahribat görüntülendi.

Selin ardından büyük bir yıkımın geride kaldığı Babaçay köyünde onlarca ev yıkıldı, çok sayıda bina da hasarlı. 100'ün üzerinde ekip bölgede çalışma yürütüyor.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi "3. seviye ulusal afet" ilan edildi. Arama kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığı bölgelerde her geçen saat selin yarattığı hasar gün yüzüne çıkıyor. 

Tamamen kaya parçalarının olduğu köyde evlerde yıkıldı. Köklerinden sökülen ağaçlar suyun şiddetiyle dere yatağına girdi. Onlarca evin yıkıldı ve hasar gördüğü Babaçay'da helikopterler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Mahsur kalan vatadaşlar güvenli alanlara götürülüyor.

Sinop'un Ayancık ilçesisel felaketihavadan görüntü

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