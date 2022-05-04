Selin Sayek Böke: Demokrasi için neoliberal ekonomik düzeni değiştirmek zorundayız

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı konuşmada neoliberalizmin demokrasileri yıkan bir hale dönüştüğünü ifade ederek“Neoliberal ekonomik düzeni değiştirmek zorundayız” dedi.

Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Böke konuşmasında neoliberalizmin, demokrasileri yıkan bir hale dönüştüğünü savundu. Demokrasiyi korumak için ekonomik düzeni tekrar inşa etmemiz gerekiyor" diyen Böke, şunları söyledi:

"Sosyal ve ekonomik haklarımızı güvence altına aldığımız, insanların kendini dahil hissettikleri 'öteki'ye kızmadıkları, kapsayıcı bir düzenle hepimizin dahil olduğu bir şekilde ekonomilerimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Genelde krizler için "burada olmaz" diye düşünürüz. "Bu sefer farklı" diye düşünürüz." Oysa ne zaman demokrasilerimiz gerilese, ekonomik kriz yaşansa hep aynı gerçekle karşılaşıyoruz. Her yerde olabilir. Krizler genellikle bir çok benzerliği paylaşırlar ve kendilerini tekrar ederler. Çünkü demokrasi ve ekonomi krizleri el ele oluşuyor...."

"Düzeni değiştirsek demokrasilerimizdeki yıkımı durdurabilir"

Politikacılar için, "Politik tercihlerimiz değişirse düzen de değişir" diyen Böke "Düzeni değiştirsek demokrasilerimizdeki yıkımı durdurabilir, hep birlikte refaha kavuşabiliriz" dedi.

Temel insan haklarının korunmadığı düzenlerin demokratik krize yol açtığını söyleyen Böke, “Neoliberal model eğitim, elektrik, telekomünikasyon, sağlık gibi temel insan haklarıyla ilgili kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini içeren mali ve ekonomik politika tercihleri ile temel ekonomik ve sosyal hakların kullanılamadığı düzenleri dayatır. Oysa bu alanlar kar arayışında olanların ellerine bırakılamaz. Bunlar bizim temel haklarımızdır” ifadelerini kullandı.

"Kamu yararı ilkesiyle yönetilen ekonomik düzen inşaa etmemiz gerekiyor”

Temel ihtiyaçların devletin hizmetinde olması gerektiğini söyleyen Böke konuşmasında, “Neoliberal model eğitim, elektrik, telekomünikasyon, sağlık gibi temel insan haklarıyla ilgili kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini içeren mali ve ekonomik politika tercihleri ile temel ekonomik ve sosyal hakların kullanılamadığı düzenleri dayatır. Oysa bu alanlar kar arayışında olanların ellerine bırakılamaz. Bunlar bizim temel haklarımızdır. Ekonomik düzen bu haklarımızı gübence altına almalıdır.

Kemer sıkma önlemleri, adaletsiz vergi politikaları, refah devletinin ortadan kaldırılması... Neoliberal model hakkında tanımladığım tüm bu özellikler uluslararası sözleşmelerimizde kaleme aldığımız temel ekonomik ve sosyal hakların açıkça yok sayıldığına işaret ediyor. Bu nedenle rant peşinde koşulan değil, kamu yararı ilkesiyle yönetilen bir ekonomik düzen inşaa etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.