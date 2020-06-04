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Selin Ciğerci, ikiz annesi olacağını açıkladı

04 Haziran 2020 12:41

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacak. Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Instagram hesabından bir video yayınlayan Selin Ciğerci, “Telefonlarım susmuyor efendim. Buradan doğum lekesi olan, doğum yapan hanımefendilere sesleniyorum. Keşke benimde sizin gibi doğurma özelliğim olsaydı da, benim de doğum lekelerim olsaydı da sizlerin gözleri önünde geçirseydim bu süreci. Benim inşallah ikiz çocuklarım olacak. Fazla dillendirmek istemiyorum. Ama beni sevenler bana dua etsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben bu mutluluk duygusunu doğurmadan tadacağım. Doğurmakla anne olunmuyor biliyorsunuz” ifadesini kullandı. 

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