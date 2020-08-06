Selin Ciğerci, çalışanına 'çantalara neden insan muamelesi yaptığını' açıkladı

Sosyal medya fenomenliğinin ardından kendi markasıyla iş dünyasına da adım atan Selin Ciğerci Instagram’dan evdeki çalışanıyla konuştuğu bir video paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre Ciğerci, 70 bin liralık çantasıyla çektiği videoda çalışanına “Bu çantalara insan muamelesi yapıyoruz. 'Neden?' de" dedi. Yardımcısının 'Neden' diye sormasının üzerine Ciğerci, "Çünkü bazı insanlar bu çantaları takanları insan sanıyorlar. Onları taktığın zaman seni kaale alıyorlar. Onlarla yaşadığın zaman seni çok büyük bir şey sanıyorlar. Biz de onlara kapak olsunlar. Mutsuz olsun diye alıyorum bunları” diye konuştu.



