Selfie çekerken 'pitbull'u sokak köpeğine saldırdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba gün, kimliği belirsiz bir kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi.

Bu kişi köpeklerle selfie çekerken, pitbull aniden sokak köpeğine saldırdı. Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca bir esnaf, aracından aldığı sopayla pitbull'a vurdu.



Pitbullun ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı. Pitbullun sahibi ise, köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, pitbullun sahibini bulmak için çalışma başlattı.