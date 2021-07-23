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Selde yıkılan evin enkazının altında kalan bebek, 24 saat sonra böyle kurtarıldı

Annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı

23 Temmuz 2021 12:17

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek, 24 saat sonra moloz yığınlarının arasından sağ olarak çıkarıldı.

Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

enkaz altında kalan bebekçinsel felakaetikurtarılma anı

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