Selde yakınlarını kaybeden vatandaş, Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı: Benim canlarım gitti, cenazelerimizi bulsak sevineceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na selde 19 yakınını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş, “Solucan gibi demir kullanmışlar. Benim canlarım gitti ya. Cenazelerimizi bulsak sevineceğiz. Ne ölüsü ne dirisi torunlarımın kızlarımın yok” diyerek dert yandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinin ardından, en büyük can ve mal kaybının yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Evlerinin temelinin sağlam yapılmadığı nedeniyle selden çöktüğünü belirten bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na dert yanarak 19 yakınını kaybettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan vatandaş, “Var mı böyle bir şey! Solucan gibi demir kullanmışlar, böyle olur mu. Benim canlarım gitti ya. Kulübede bile kullanılmaz o demir. Cenazelerimizi bulsak sevineceğiz. Ne ölüsü ne dirisi torunlarımın kızlarımın yok” diye konuştu.