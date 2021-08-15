T24 LogoT24 Logo
Haberler

Selde yakınlarını kaybeden vatandaş, Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı: Benim canlarım gitti, cenazelerimizi bulsak sevineceğiz

"Ne ölüsü ne dirisi torunlarımın kızlarımın yok”

15 Ağustos 2021 17:49

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na selde 19 yakınını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş, “Solucan gibi demir kullanmışlar. Benim canlarım gitti ya. Cenazelerimizi bulsak sevineceğiz. Ne ölüsü ne dirisi torunlarımın kızlarımın yok” diyerek dert yandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinin ardından, en büyük can ve mal kaybının yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Evlerinin temelinin sağlam yapılmadığı nedeniyle selden çöktüğünü belirten bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na dert yanarak 19 yakınını kaybettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan vatandaş, “Var mı böyle bir şey! Solucan gibi demir kullanmışlar, böyle olur mu. Benim canlarım gitti ya. Kulübede bile kullanılmaz o demir. Cenazelerimizi bulsak sevineceğiz. Ne ölüsü ne dirisi torunlarımın kızlarımın yok” diye konuştu.

selkılıçdaroğlusinopkastamonu

Diğer Videolar

CHP: İşimiz çok, mesaimiz yoğun

Meral Akşener: Rüzgargülü Türkiye için dönüyor

Antalya'da ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu; "Meyveleri alınca cinnet geçirdim"

İmamoğlu'ndan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı; "Bu şehir hepimizin"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ekim 2021

Türkiye'den Almanya'ya göç nedenleri

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24